Diocesi: Monreale, l’arcivescovo Pennisi presenta il libro “Dialogo sulla corruzione” con Pignatone e don Ciotti

Sarà presentato, venerdì 31 gennaio, alle 16, nel palazzo arcivescovile di Monreale il volume “Dialogo sulla corruzione. Giustizia e legalità, impegno per il bene comune” (Editoriale scientifica, 2019) scritto a quattro mani da Michele Pennisi e Claudio Sammartino. Interverranno, assieme agli autori, don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera, Carlo Mosca, consigliere di Stato e già prefetto, e Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Il libro, arricchito dall’introduzione del giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese e da un’intervista ai due autori del giornalista Giuseppe Di Fazio, è frutto del dialogo tra un prefetto e un arcivescovo che decidono di mettere nero su bianco la loro esperienza maturata per interrogarsi su cosa significhi contrastare la corruzione. Claudio Sammartino, attuale prefetto di Catania, è stato ed è impegnato nella gestione di importanti crisi sociali e nell’attuazione di attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità organizzata. Mons. Pennisi, invece, attuale arcivescovo di Monreale, con diversi atti si è impegnato per contrastare nel quotidiano la mafia, con le armi del Vangelo e dell’educazione. Dalla comune riflessione vengono fuori esempi concreti di lotta alla corruzione e spunti originali su come sia possibile, in zone di frontiera, un’azione a favore della giustizia che vada ben oltre la legalità formale e miri al bene comune.