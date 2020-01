Pastorale degli anziani: da domani all’Augustinianum il primo Congresso internazionale

“Far diventare l’attenzione agli anziani non qualcosa di sporadico o affidato a persone di buona volontà, ma una cultura diffusa ad ogni livello della vita della Chiesa”. È questo, ha spiegato Vittorio Scelzo, del Pontificio Consiglio per i laici, la famiglia e la vita durante il Meeting point svoltosi oggi presso la sala stampa vaticana, l’obiettivo del primo convegno dedicato interamente dalla Santa Sede agli anziani. All’iniziativa, in programma da domani al 31 gennaio a Roma (Centro congressi Augustinianum, Via Paolo VI, 25) sul tema “La ricchezza degli anni”, parteciperanno 550 persone provenienti da 60 Paesi, di cui solo il 10% italiani. L’incontro sarà diviso in tre sessioni tematiche: la prima sarà dedicata al contrasto della “cultura dello scarto”, una delle derive stigmatizzate da Papa Francesco fin dall’inizio del suo pontificato, e all’approfondimento di “come, in maniera differente e a seconda del contesto socio-culturale di provenienza, la Chiesa manifesti il suo volto misericordioso rimanendo sempre accanto a tutti gli anziani”. La seconda avrà al centro le famiglie e le loro responsabilità nei confronti dei nonni e degli anziani. “La Chiesa non può accettare che gli anziani rimangano privi di un contesto familiare – ha spiegato Scelzo – e, dove questo manchi, la Chiesa si sente chiamata a divenire essa stesa famiglia per tutti coloro che vivono nella solitudine”. Gli anziani hanno bisogno di una famiglia e le famiglie hanno bisogno degli anziani, il punto di partenza dei lavori, la cui ultima sessione sarà dedicata alla vocazione degli anziani all’interno della Chiesa, ancora da valorizzare in un’epoca in cui il miglioramento generalizzato delle condizioni di salute ha donato a moltissime persone una stagione della vita in più che spesso viene ignorata dal resto della società. I lavori del Congresso internazionale di pastorale degli anziani si apriranno domani, alle 15.30, con l’introduzione del card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. A seguire il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, terrà una relazione su “L’età della longevità”. Subito dopo interverrà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio (“Gli anziani, ricchezza per la Chiesa”). Alle 17 è in programma una tavola rotonda su “La Chiesa accanto agli anziani, cui parteciperanno mons. Antonio Peruzzo, arcivescovo di Curitiba, in Brasile, e padre Moises Lucando, del Centro dos Idosos Martires do Amor di Hambo, in Angola.