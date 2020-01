Coronavirus: attivato meccanismo di protezione civile dell’Ue. Due aerei partiranno per Wuhan per rimpatriare cittadini francesi

(Bruxelles) È stato attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue a seguito di una richiesta di assistenza da parte della Francia per fornire sostegno consolare ai cittadini dell’Ue che si trovano a Wuhan, in Cina.

“Due aeromobili saranno mobilitati per rimpatriare i cittadini Ue” che si trovano nella città colpita dal coronavirus ha reso noto Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi. Il Centro di coordinamento per la risposta alle emergenze dell’Ue è “in costante contatto con gli Stati membri, le delegazioni dell’Ue nella regione e l’ambasciata cinese a Bruxelles”. Il commissario ha dato la disponibilità a “mobilitare ulteriore supporto se richiesto”. Intanto partirà un primo aereo dalla Francia domani mattina, mentre il secondo partirà più tardi nella settimana, rende noto un comunicato dalla Commissione: “I cittadini dell’Ue presenti nella regione e che desiderano essere rimpatriati possono comunque richiederlo, indipendentemente dalla loro nazionalità”. L’Ue cofinanzierà i costi di trasporto dei velivoli: sul primo saranno trasportati circa 250 cittadini francesi e oltre 100 cittadini dell’Ue di altri Paesi si uniranno al secondo aereo. “Altre richieste potrebbero seguire nei prossimi giorni”. Sui media francesi si parla di una cifra tra i 500 e i 1.000 cittadini d’oltralpe nella megalopoli colpita dal virus.