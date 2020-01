Biennale di Venezia: i messaggi del patriarca Moraglia al presidente uscente Paolo Baratta e al presidente nominato Roberto Cicutto

È il veneziano Roberto Cicutto il nuovo presidente de La Biennale di Venezia. Lo ha comunicato ieri il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Cicutto succede a Paolo Baratta, che lascia la guida della prestigiosa istituzione culturale dopo tre mandati consecutivi (era in carica dal 2008). Per l’occasione il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha scritto al presidente uscente e a quello nominato. Nel messaggio a Paolo Baratta, Moraglia rivolge “un vivo ringraziamento nel momento in cui si conclude la sua apprezzata, competente e appassionata guida della Biennale di Venezia e durante la quale, come unanimemente riconosciuto, ha saputo mettere in campo professionalità e intelligenza così da contribuire a consolidare il prestigio dell’istituzione veneziana e la crescita dei suoi differenti e articolati ambiti”. A Cicutto il patriarca esprime “le più vive felicitazioni per la nomina a presidente della Biennale di Venezia con l’augurio che, come veneziano alla guida di un’istituzione così prestigiosa, possa rendere un prezioso servizio culturale alla città di Venezia sapendo intercettare esigenze e speranze del nostro tempo a partire dal valore della persona umana”.