Abusi: Save the Children, un manifesto in 10 punti per prevenire comportamenti inadeguati

Promuovere una cultura attiva della prevenzione rispetto a comportamenti inadeguati, maltrattamenti o abusi sui minori da parte degli adulti all’interno dei contesti organizzati a loro destinati: è lo scopo del manifesto di Save the Children intitolato “10 in condotta, 10 passi per tutelare bambine, bambini e adolescenti promuovendo comportamenti corretti degli adulti di riferimento”. Il manifesto sarà lanciato il 3 febbraio 2020 (ore 11.45 sala Caduti di Nassirya) al Senato della Repubblica a Roma. Nell’occasione verranno anche presentati e discussi i dati di una nuova indagine realizzata da Ipsos per Save the Children sulla percezione dei maggiori rischi nei luoghi più frequentati dai bambini. L’evento, spiega Save the children, “vuole essere l’occasione per fare il punto sulla capacità di prevenzione dei sistemi di tutela dei minori in luoghi come scuole, asili, strutture sportive o altre istituzioni culturali o ricreative, e nell’ambiente online, coinvolgendo le autorità nazionali, gli enti locali, le organizzazioni della società civile e tutte le realtà che, a vario titolo, si occupano di minori nel nostro Paese e possono giocare un ruolo fondamentale in questo ambito”. Interverranno, tra gli altri, Carlo Borgomeo, presidente Impresa sociale Con i bambini; Alessandra Campo, network Coordination centre for child protection della Pontificia Università Gregoriana; Giuseppe Linares, direttore Servizio centrale anticrimine Direzione centrale anticrimine Polizia di Stato; Vincenzo Manco, presidente Uisp; Michele Marchetti, direttore generale Csi; don Roberto Dal Molin, presidente Salesiani per il Sociale; per Save the Children Italia Daniela Fatarella, direttrice Generale e Raffaela Milano, direttrice Programmi Italia – Europa.