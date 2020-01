Domenica della Parola di Dio: Unitalsi Lazio, ieri distribuiti gratuitamente 4mila messalini “sulla Sua parola” in piazza S. Pietro

Ieri mattina, in occasione della Giornata della Parola voluta da Papa Francesco, i volontari della sezione romana-laziale dell’Unitalsi hanno distribuito gratuitamente ai pellegrini presenti all’Angelus in piazza San Pietro 4mila copie del “Messalino sulla Sua parola”, donate dalla casa editrice Shalom. Già lo scorso mercoledì una prima parte dei messalini era stata distribuita ai fedeli presenti per l’udienza generale con il Papa. “Un gesto – spiega Preziosa Terrinoni, presidente della sezione – per avvicinare i fedeli presenti in piazza alla ‘Parola’ che veramente salva. Un modo anche per essere devotamente vicini a Papa Francesco”.