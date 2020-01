Diocesi: Gaeta, inaugurata a Formia la Tenda della pace con i vescovi Vari e Pompili

L’accensione e la benedizione di un braciere in piazza San Giovanni a Formia (Lt) ha aperto ufficialmente, ieri sera, la “Tenda della pace”, un appuntamento promosso dalla parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista. Una settimana di iniziative, che coinvolgono tutta la comunità della città del sud pontino, quest’anno ha come titolo “I colori del Creato”. Sul tema “Il Creato nella Parola” è intervenuto il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, che alla luce della Laudato si’ di Papa Francesco ha consegnato tre parole: “Vedere, discernere e agire, perché l’enciclica del Papa non è un manifesto verde, ma richiede un impegno concreto sul territorio”. Durante la messa, concelebrata da mons. Pompili e dall’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, quest’ultimo ha evidenziato come “oggi parliamo dell’ambiente come se non avessimo la forza di uscirne. Con la Parola, invece, Dio suscita in noi il desiderio di trovare soluzioni, di cambiare il cuore e trovare motivi di impegno”. L’acqua, l’ecologia e i cambiamenti climatici sono al centro di laboratori per adolescenti, giovani e adulti in programma in questi giorni. Giovedì 30 ci sarà una veglia missionaria cittadina. Sabato 1° febbraio, invece, oltre a una passeggiata “in armonia con il creato” per i giovani e a un evento in piazza con i bambini, è prevista una tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni e associazioni. Tre mostre fotografiche accompagnano gli eventi e domenica 2 febbraio, la messa finale, si concluderà la presa di un impegno concreto da parte di tutta la comunità.