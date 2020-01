Papa Francesco: videomessaggio ad un anno dalla tragedia di Brumadinho (Brasile), “che Dio ci aiuti a riparare e proteggere la nostra casa comune”

Videomessaggio di Papa Francesco ad un anno dalla tragedia di Brumadinho (Brasile). “In questo primo anniversario della tragedia di Brumadinho, preghiamo per i 272 fratelli e sorelle che sono state sepolte”, dice il Papa: “E ci rammarichiamo per la contaminazione dell’intero bacino fluviale. Offriamo la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime, un sostegno all’arcidiocesi e a tutte le persone che soffrono e hanno bisogno del nostro aiuto. Con l’intercessione di San Paolo, che Dio ci aiuti a riparare e proteggere la nostra casa comune”. Il disastro ambientale di Brumadinho è una catastrofe avvenuta nel pomeriggio del 25 gennaio 2019 a seguito del cedimento di un bacino di decantazione di una miniera di ferro presso il villaggio di Córrego do Feijão, a Brumadinho, nello stato brasiliano del Minas Gerais.