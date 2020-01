Giornata della memoria: a Sibari un incontro con Leonardo Alario e Giuseppe Ferraro

Una giornata dedicata alla memoria nella parrocchia San Giuseppe di Sibari (CS), guidata da don Pietro Groccia. Lunedì 27 gennaio, alle ore 17.30, è infatti previsto un incontro al quale interverranno i docenti Leonardo Alario e Giuseppe Ferraro che tratteranno diverse tematiche inerenti al dramma della Shoah. “In un’epoca non così lontana da quella in cui avvenne la tragedia dei lager, eppure già così distante da aver dimenticato – a quanto pare – a cosa possa portare l’odio e la discriminazione – afferma don Groccia – fare memoria è fondamentale non solo per non dimenticare i nomi, i volti e le storie di quanti si trovarono a vivere sulla propria pelle gli abomini del secondo conflitto mondiale ma soprattutto per associare ciascun nome, ciascun viso, ciascuna storia di allora ai tanti disperati che anche oggi non cessano di bussare alla porta della nostra coscienza. Non hanno nazione, non hanno colore, desiderano solo essere chiamati per nome affinché – conclude – quel numero identificativo, un tempo brutalmente tatuato sui deportati, non venga oggi loro impresso nel cuore”. All’incontro, moderato da Martina Simone, parteciperà anche il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso.