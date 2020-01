Diocesi: Cosenza, il 26 gennaio l’arcivescovo Nolè celebrerà la messa con i giornalisti

Una messa con i giornalisti sarà presieduta dall’arcivescovo di Cosenza – Bisignano, mons. Francesco Nolè, domenica 26 gennaio, alle 11. Accanto agli operatori della comunicazione, alla stessa celebrazione parteciperà la sezione di Cosenza dell’Ente nazionale sordomuti. “La scelta è caduta sulla prima Domenica della Parola per evidenziare il forte legame della comunicazione con il mistero dell’auto-comunicazione di Dio in Gesù Cristo e attraverso la Rivelazione”, si legge in un comunicato. L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, come ogni anno, presenterà il messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale della Comunicazione. Saranno presenti anche i partecipanti al terzo corso “Impariamo a scrivere per farci leggere”, organizzato dall’Ufficio comunicazioni sociali e dal settimanale diocesano “Parola di Vita”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Jobel InBlu (fm 93,3 e in streaming www.radiojobel.it). Alla celebrazione parteciperà, inoltre, il Circolo cosentino della stampa “Rosaria Sessa” e ha assicurato la sua presenza il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della regione Calabria, Giuseppe Soluri.