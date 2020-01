Cappellani militari: una cinquantina di sacerdoti in Terra Santa con l’ordinario mons. Marcianò per gli esercizi spirituali

“La Terra Santa parla e ci spiega la Parola”. È il tema degli esercizi spirituali dei cappellani militari italiani che si terranno in Terra Santa dal 27 gennaio al 3 febbraio. A predicarli padre Giulio Michelini (ofm) il quale detterà, come egli stesso sottolinea, “meditazioni bibliche a partire dalla Terra”. Il gruppo di sacerdoti, una cinquantina, sarà guidato dall’ordinario militare Santo Marcianò. Un itinerario spirituale che permetterà ai cappellani di visitare e vivere i luoghi sacri della cristianità. Diverse le celebrazioni programmate che saranno presiedute dall’arcivescovo Marcianò in quale si dice “certo che la cura della vita interiore dei sacerdoti rappresenta un indispensabile rinnovamento per tutta la nostra chiesa”.