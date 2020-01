“A Sua Immagine”: oggi e domani speciale “Giornata della Memoria” con Edith Bruck, Tatiana Bucci, Ruth Dureghello e Andrea Riccardi

In occasione della “Giornata della Memoria”, lunedì 27 gennaio, “A Sua Immagine” su Rai Uno dedica uno speciale di due giorni alla Shoah con testimonianze di sopravvissuti e studiosi: sabato 25 gennaio è ospite la scrittrice Edith Bruck, mentre domenica 26 gennaio intervengono in studio Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Tatiana Bucci, sopravvissuta alla ferocia di Auschwitz-Birkenau. Il programma “A Sua Immagine”, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, è realizzato dalla Rai in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana.

Le puntate nel dettaglio. “Sopravvissuta alla Shoah” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 25 gennaio, in onda alle ore 15.55 su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti incontra Edith Bruck, poetessa e scrittrice ungherese sopravvissuta alla Shoah, ai campi di concentramento di Auschwitz e Dachau, che scelto di affrontare e raccontare l’orrore attraverso la scrittura, la sua “terapia”, dedicando inoltre la sua vita a incontri pubblici con studenti liceali e universitari.

Alle 16.15 come di consueto “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana suor Alessandra Smerilli ci racconta la cura della persona attraverso il teatro, con laboratori formativi per operatori socio-sanitari a Mendrisio, nella Svizzera italiana, tesi a favorire percorsi di integrazione tra professionisti e persone con disagio mentale.

“La Giornata della Memoria” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 26 gennaio, in onda in diretta su Rai Uno in due fasce orarie, dalle 9.40 alle 9.50 e successivamente dalle 11.30 a 12.20. Nello studio Rai di Saxa Rubra Lorena Bianchetti affronta il tema della memoria della Shoah insieme a Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Tatiana Bucci, sopravvissuta con la sorella Andra al lager di Auschwitz-Birkenau, alle terribili sperimentazioni mediche condotte ai danni dei bambini nei Kinderblock. La loro storia è stata raccontata dalla Rai in un film di animazione, “La stella di Andra e Tati”.

Nel corso del programma, alle ore 12.00, puntuale è l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, in diretta da piazza San Pietro.