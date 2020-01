Slovacchia: progetto di aiuto anti-aborto “collante per la famiglia”

Sono 19 i neonati, le cui madri avevano pensato di abortire a causa di una situazione economica critica, salvati nel 2019 grazie al progetto “Let’s Save Lives” (Salviamo vite). Lanciato dall’organizzazione non governativa Forum per la vita, il programma, che celebra il suo 12° anniversario, ha finora aiutato 178 donne. “Il nostro obiettivo primario è di sostenere le madri in gravidanza che non vedono altra via d’uscita se non quella di ricorrere all’aborto. Grazie alla nostra rete di collaboratori, volontari e benefattori, siamo riusciti a salvare la vita di 165 bambini. La maggior parte di loro sono rimasti con la famiglia, mentre i restanti sono stati inseriti in nuove famiglie adottive”, spiega Maria Demeterová, fondatrice e coordinatrice del progetto. Secondo Marcela Dobešová, presidente del Forum per la vita, questo programma sociale si è sviluppato per avere un impatto molto più ampio: “I donatori in realtà proteggono due vite – quella del bambino e quella della madre –. In molti casi, inoltre, il programma è una sorta di collante per la famiglia. Abbiamo visto le famiglie rafforzarsi grazie alla generosità di tutte le parti coinvolte”. Secondo Demeterová, ci sono pochissime situazioni veramente irrisolvibili e la crisi è spesso temporanea: “Se un aiuto è offerto in tempo, un futuro apparentemente disperato può trasformarsi in una prospettiva di vita dignitosa”. “Let’s Save Lives” distribuisce il 100% del denaro ricevuto dai donatori tra le donne e le madri con bambini in situazioni di bisogno. Per maggiori informazioni www.zachranmezivoty.sk.