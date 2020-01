Mobilità: Mattarella, “sicurezza stradale e sostenibilità richiedono strategie adeguate e comportamenti coerenti da parte di tutti”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Le nuove, impegnative sfide della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile per una necessaria riduzione delle emissioni”, “richiedono strategie adeguate e comportamenti coerenti da parte di tutti gli attori coinvolti”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, in occasione delle celebrazioni per i 115 anni dell’Aci. “Protagonista nella storia della mobilità del nostro Paese, l’ente – il tributo del Capo dello Stato – ha assicurato crescenti livelli di accessibilità”.