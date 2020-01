Incontro Cei Mediterraneo: mons. Russo, “ci sarà un documento finale che verrà presentato al Papa”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ci sarà un documento finale che sarà presentato al Papa”. Ad annunciarlo rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa a conclusione del Consiglio permanente dei vescovi italiani, è stato mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ricordando che il 23 febbraio – giornata conclusiva dell’incontro promosso dalla Chiesa italiana su “Mediterraneo, frontiera di pace”, a cui parteciperanno 60 vescovi – “ci sarà un incontro del Papa con i vescovi, a cui parteciperanno anche altri vescovi italiani, durante il quale riporteremo al Santo Padre i risultati del nostro dialogo e ci ritroveremo per la celebrazione eucaristica all’aperto da lui presieduta”. Le giornate di giovedì e venerdì, ha precisato mons. Russo, “saranno dedicate al dialogo tra i 60 vescovi riuniti in 8 tavoli, per are la possibilità a tutti di parlare e di raccontarsi. I temi delle due giornate saranno, rispettivamente, quelli delle Chiese che si interrogano su se stesse e sulla loro incidenza e presenza nel mondo. Dopo ogni giornata, ci sarà un resoconto con una conferenza stampa”. Sabato 22, infine, ci sarà un incontro comune al Teatro Petruzzelli, con momenti di spettacolo e testimonianze, durante il quale verrà presentata anche una “opera-segno”.