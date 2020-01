Diocesi: Termoli-Larino, oltre 1.200 fedeli dal Papa. Il vescovo De Luca, “un dono grande”

foto SIR/Marco Calvarese

“Una giornata storica per la diocesi di Termoli-Larino”. Così, in una nota diffusa oggi, la diocesi commenta la giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio, dove oltre mille e duecento fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio straordinario a Roma accolto e voluto da Papa Francesco in occasione della traslazione temporanea – dal 18 al 26 gennaio – del corpo di san Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e San Pietro e della prima Domenica della Parola di Dio. Guidati dal vescovo Gianfranco De Luca, all’evento hanno partecipato sindaci e amministratori del basso Molise, parrocchie, giovani e associazioni provenienti dall’intero territorio. Prima il saluto del Santo Padre rivolto ai pellegrini nel corso dell’udienza generale in aula Paolo Sesto e poi l’incontro con i sacerdoti e gli amministratori per una foto di gruppo. “Questa occasione speciale che ravviva il dono di Dio in noi – ha affermato mons. De Luca – ha accresciuto il sentimento di gratitudine e profonda commozione nei confronti del Santo Padre. Lui ci ha accolti con gioia e ha apprezzato una partecipazione così numerosa e sentita da parte di tutta la diocesi. Significativa l’attenzione rivolta ai sacerdoti ai quali ha ricordato l’importanza della preghiera e del sacramento della confessione, soffermandosi poi sulla devozione alla Madonna e dell’impegno a non lasciarla mai affidandoci a lei come unica ancora di salvezza”. “È un dono grande quello che stiamo vivendo – ha aggiunto mons. De Luca – ora tocca a noi interiorizzarlo anche con impegno. Il Signore ci aiuti ad accogliere in pienezza questo evento rendendolo vita anche nell’ascolto e nella frequentazione della Parola di Dio”.