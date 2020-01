Calabria: domani a Scalea la messa regionale dei giornalisti

Si svolgerà il 24 gennaio alle 17.30 nella diocesi di Scalea, presso la chiesa di San Nicola di Plateis, e sarà presieduta da mons. Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, la messa regionale dei giornalisti della Calabria.

La celebrazione è inserita nel contesto più ampio di una due giorni ricca di incontri e formazione proposta dal Sindacato giornalisti della Calabria, in collaborazione l’Ordine dei giornalisti. Dopo la messa, verrà inaugurato lo sportello informativo del Sindacato giornalisti della Calabria mentre il giorno successivo, dalle 9 alle 13, si svolgerà il corso su “Etica dell’informazione e problemi della professione: come cambia il giornalismo nel Terzo millennio” che dà diritto a 6 crediti formativi.

Il momento formativo si svolgerà al Santa Caterina Village di corso Mediterraneo 172. Al centro della riflessione sarà il tema “‘Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria’ (Es 10,2). La vita si fa storia”, scelto da Papa Francesco come titolo del messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Dentro questa cornice i relatori (don Valerio Chiovaro, Lorenzo Del Boca, Carlo Parisi, Luciano Regolo, Giuseppe Soluri, Giancarlo Tartaglia) proporranno temi di etica e deontologia professionale, diritto all’informazione, qualità del lavoro giornalistico, istituti di categoria, tutela della professione, nuovi strumenti della comunicazione, distanza giornalistica e prossimità nell’era digitale.