Papa Francesco: udienza, 7mila in Aula Paolo VI. Tra i doni anche un bouquet da sposa

Il Papa ha fatto il suo ingresso in Aula Paolo VI intorno alle 9.10 e appena ha cominciato a percorrere a piedi il corridoio centrale, acclamato dalla folla, ha subito fatto l’ormai consueto “scambio dello zucchetto”, che ha poi ripetuto lungo il tragitto. Tra i 7mila fedeli presenti oggi in Aula Paolo VI, anche un gruppi di ministranti con l’abito bianco. Tra i doni ricevuti, spiccava un bouquet da sposa, con rose bianche e gialle. Moltissimi anche i biglietti e i disegni colorati dei bambini, con i quali Francesco si è fermato amabilmente a chiacchierare qualche minuto. Non sono mancate le foto da autografare, che il Papa ha siglato con un pennarello nero, insieme a una copia dell’esortazione apostolica dedicata ai giovani, “Christus vivit”.