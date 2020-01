Paesi Bassi: Giornata della Parola di Dio, due podcast di mons. Liesen per preparare i cattolici del Paese

Anche nei Paesi Bassi si celebrerà domenica 26 gennaio la Giornata della Parola di Dio voluta da Papa Francesco con il suo motu proprio “Aperuit illis”, ora disponibile anche in traduzione olandese. Il vescovo di Breda, mons. Jan Liesen, che è referente della Conferenza episcopale per la Bibbia, ha registrato due podcast per preparare i cattolici del Paese a questa giornata. Il primo è già stato pubblicato sul sito Katholiekleven.nl per spiegarne il senso. “Il Papa sottolinea che avere a che fare con la Parola di Dio, significa avere a che fare con Gesù stesso”, dice il vescovo. “L’esperienza dei discepoli di Emmaus, che hanno capito cosa significano veramente le Scritture, ciò che Dio ha fatto e fa con Gesù, è un’esperienza per tutti noi”, continua. Infatti, “quando ascoltiamo la Parola di Dio, quando la leggiamo e la ascoltiamo, siamo alla presenza di Dio, alla presenza di Cristo che parla con noi”, perché la Bibbia non è una “sceneggiatura”, ma una conversazione che coinvolge Dio. “A volte il messaggio è molto chiaro e inconfondibile”, altre volte lo è meno. È come con una persona a cui si vuole bene, spiega il vescovo: “Se ami davvero qualcuno, ami l’intera persona. Anche le cose che non capisci immediatamente ne fanno parte”. Così con la Parola di Dio: “La leggi, capisci che ti piace e vuoi rendere quell’esperienza più forte”, per “diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il pane nella comunità dei credenti”, come scrive il Papa.