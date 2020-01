Diocesi: Trapani, domani il vescovo riprende visita pastorale. Venerdì incontrerà giornalisti di un quotidiano, una tv e una radio per festa S. Francesco di Sales

Al rientro dai lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana in corso di svolgimento a Roma, il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, riprenderà la visita pastorale nella città di Trapani.

Domani, giovedì 23 gennaio, mons. Fragnelli sarà in visita presso la sede della presidenza della Provincia regionale dove incontrerà il commissario straordinario e poi nella sede del palazzo del governo per incontrare il personale dell’ente.

Sempre domani si terrà anche la visita pastorale presso la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani.

Venerdì 24 gennaio si celebra la festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Per l’occasione, si legge in una nota della diocesi, “il vescovo visiterà alcune redazioni giornalistiche della città per un momento d’incontro, semplice e amichevole, con i giornalisti e tutto il personale. In particolare mons. Fragnelli visiterà la redazione di un giornale, di una tv e di una radio recandosi in visita presso il Giornale di Sicilia, Telesud Trapani e le radio del gruppo Conforti”.

Sabato, festa della conversione di San Paolo, il vescovo si recherà nella parrocchia di San Paolo apostolo, nel quartiere di Villa Mokarta dove per una settimana incontrerà tutte le componenti della comunità ecclesiale e alcune realtà del territorio.