Diocesi: Genova, il card. Bagnasco ha nominato la referente per il Servizio regionale per la tutela dei minori

Il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha provveduto alla nomina del referente diocesano per il Servizio regionale per la tutela dei minori della Regione ecclesiastica ligure secondo le “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” approvate dalla Cei. In una nota pubblicata sul settimanale della diocesi, “Il Cittadino”, firmata da mons. Silvio Grilli, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e portavoce ufficiale del Servizio, si legge che il card. Angelo Bagnasco ha nominato “ad triennium” referente diocesano Patrizia Fiordaliso, psicologa e psicoterapeuta quale “membro di diritto del Servizio regionale per la tutela dei minori, con i compiti previsti dalle Linee guida”. L’arcivescovo, prosegue la nota, ha anche stabilito che la referente diocesana si avvalga, secondo necessità, di un gruppo di esperti che risulta composto da Enrico Bet (Diritto di famiglia); Filippo Guiglia (Diritto penale); Francesca Lagomarsino (professore associato Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Genova). Il compito di portavoce ufficiale è affidato al direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Il portavoce informa inoltre che ogni “eventuale segnalazione sarà sempre destinata e valutata dall’ordinario diocesano che potrà, a suo giudizio, avvalersi dell’ufficio del referente e degli altri esperti”. Inoltre, “eventuali documentate segnalazioni saranno indirizzate all’ordinario diocesano per mezzo della casella postale n.828 – Via Dante 4b nero ‒ 16121 Genova”. Il vescovo delegato regionale per la tutela dei minori è mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia.