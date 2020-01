Dialogo intergenerazionale: Roma, domani liceali e anziani in dialogo per l’iniziativa “A scuola con la terza età”

Domani, giovedì 23 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 12, presso la casa di riposo del Divino Amore per anziani, gestita dalla cooperativa Nuova Sair, si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa “A scuola con la terza età”, grazie alla quale 15 ragazzi che frequentano il primo liceo scientifico dell’Highlands Institute incontreranno per un’intera mattinata i nonni e le nonne ospiti del centro.

Un’iniziativa per il dialogo intergenerazionale e per la valorizzazione della terza età come strumenti di crescita e di formazione per le nuove generazioni. I ragazzi, dopo la visita della struttura, dialogheranno in maniera diretta con i 20 anziani che vivono nella struttura del Divino Amore in un faccia a faccia che avrà come “tema” di conversazione: “Cosa raccontereste ai vostri nonni?”.

Ad accompagnare i ragazzi saranno presenti Cristina Fernandez, consacrata e incaricata della formazione umana dell’Highlands Institute; Irene Marzullo, docente di lingua inglese; Alessandra Benedetti, incaricata della formazione umana; Aurelio Caputo, un ragazzo, ormai laureato, che ha frequentato l’istituto e ha partecipato a tante missioni con i ragazzi della scuola, il quale racconterà la propria esperienza.

“Sarà una mattinata – dichiara Paola Valvano, responsabile della struttura – di crescita e arricchimento per tutti: sia per i ragazzi, che avranno modo di confrontarsi con le idee e la memoria di una generazione diversa dalla loro, sia per gli ospiti della struttura, che dal rapporto con i più giovani sanno sempre trarre importanti benefici. Vogliamo che i più giovani capiscano quanto sia importante preservare la memoria storica delle persone più anziane, farla propria e utilizzarla per crescere in maniera più consapevole. Allo stesso modo vogliamo che la terza età possa ancora sentirsi un valore aggiunto nella formazione della comunità”.