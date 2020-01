Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Davos, al via il Forum dei “potenti del mondo”. Libia, al vaglio la missione “Sophia” nel Mediterraneo. Rischio virus in Cina

Davos, al via il Forum dei “potenti del mondo”

“Azionisti di un mondo coeso e sostenibile”. È il tema dell’edizione 2020 del World Economic Forum di Davos, la quattro giorni che riunisce la cupola che comanda il mondo. Per la cinquantesima edizione sono presenti 53 capi di stato e 600 esponenti delle élite mondiali che controllano finanza e poteri globali. Un posto, come dice la presidente della Commissione europea Von Der Leyen, “dove possono incontrarsi leaders che altrimenti nemmeno si sarebbero scambiati una parola. Davos è il luogo dove si evitano conflitti, si impostano gli affari, si chiudono le controversie”. Attesi oggi Greta Thunberg e il presidente Usa Trump ma anche il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo e il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson. Principale convitato di pietra di quest’anno è il tema del cambiamento climatico e del consumo dell’ambiente, una questione che mette in discussione la capacità del sistema di evitare la catastrofe.

Caso Gregoretti. Giunta Senato, ok a processo a Salvini

Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i “no”.

Libia, Ue prepara una missione di pace. Al vaglio la missione “Sophia” nel Mediterraneo

L’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell dovrebbe presentare una proposta per una missione europea di salvaguardia del cessate il fuoco in Libia, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in occasione del prossimo Consiglio Affari esteri di febbraio. Una delle opzioni sul tavolo per monitorare l’embargo è quella di rilanciare la missione Sophia, creata nel 2015 per contrastare il traffico di essere umani nel Mediterraneo. Secondo quanto affermato da Borrell ai giornalisti, il nuovo mandato di Sophia non escluderà la possibilità di salvare i migranti nel Mediterraneo, tuttavia sarà orientato maggiormente sul monitoraggio dell’embargo di armi.

Rischio virus in Cina. Scattano i controlli negli aeroporti. Comitato d’emergenza domani

La Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus, simile alla Sars, comparso dal dicembre scorso. E dall’Australia arriva la notizia di un primo caso sospetto su un uomo appena rientrato proprio dalla Cina. Ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della salute cinese a confermare che il virus è trasmissibile da uomo a uomo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per domani un Comitato di emergenza.

Roma. Morta la neonata ricoverata per ferite, la madre è accusata di omicidio

È morta la neonata ricoverata in gravi condizioni a poche ore dalla nascita avvenuta in casa ad Acilia, periferia sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico. Per questa vicenda è stata fermata la madre, una donna di 30 anni italiana di origine svedese.

Giorno della Memoria. Segre a 2mila studenti: “pensate con la vostra testa”

Battersi per la libertà di pensiero, essere forti e mai indifferenti: è il messaggio che la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ha lanciato agli oltre 2mila studenti incontrati al teatro Arcimboldi di Milano in occasione della Giornata della Memoria. Ripercorrendo quegli anni che, dall’esclusione da scuola nel 1938 per le leggi razziali fino alla detenzione nel campo di concentramento, Segre ha invitato i ragazzi a “battersi sempre per la libertà”. “Il mio corpo è stato prigioniero, ma la mia mente no”, ha detto. “Ho sempre pensato con la mia testa e così dovete essere anche voi, non come quelli che seguono quelli che gridano più forte”.