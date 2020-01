Incontro Cei sul Mediterraneo: il programma completo

Dopo la mattinata che vedrà la presenza del Papa, l’Incontro di riflessione e spiritualità promosso dalla Chiesa italiana sul Mediterraneo si aprirà mercoledì 19 febbraio, nel Castello Svevo, alle 16, con l’intervento del card. Bassetti, al quale seguirà alle 17 la presentazione dell’evento da parte del vescovo Antonino Raspanti, presidente del Comitato scientifico-organizzatore. La giornata – informa l’Ufficio nazionale della Cei per le Comunicazioni sociali – si chiuderà alle 18.15 con un momento di preghiera. Giovedì 20 febbraio, dopo la celebrazione eucaristica nella cripta della Basilica di San Nicola, nel Castello Svevo sarà illustrato il primo tema che darà il via al lavoro dei Tavoli di conversazione. La discussione in assemblea nel pomeriggio e i vespri chiuderanno la giornata. Il secondo tema sarà presentato e approfondito venerdì 21 febbraio con le stesse modalità del giorno precedente. Alle 19, è in programma l’incontro con la comunità locale in 25 realtà dell’arcidiocesi. Giovedì e venerdì sono previsti due briefing con la stampa. La giornata di sabato 22 febbraio inizierà, alle 8, con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Bari e proseguirà al Castello Svevo con l’assemblea dei vescovi. Alle 12 è prevista una conferenza stampa, mentre alle 15.30 si svolgerà al Teatro Petruzzelli un incontro culturale. Alle 19, infine, ci si ritroverà in Cattedrale per un momento di preghiera.