Giorno della memoria: Sassoli (Parlamento Ue), “a Gerusalemme per ricordare vittime della Shoah e contrastare antisemitismo oggi”

(Bruxelles) “L’Unione europea è stata creata all’indomani di Auschwitz, per riunire l’Europa e garantire che gli orrori della seconda guerra mondiale non possano mai più ripetersi. Questa settimana andrò a Gerusalemme per rendere omaggio ai sei milioni di ebrei uccisi durante la Shoah, il più grande crimine contro l’umanità”. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli parteciperà il 23 gennaio a Gerusalemme al quinto Forum mondiale sull’olocausto. Sassoli si unirà ai leader di tutto il mondo in Israele per celebrare 75 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau. Il Forum mondiale sull’olocausto sarà incentrato sia sul ricordo delle vittime sia sulla lotta contro l’antisemitismo che si sta diffondendo nel mondo. Il presidente Sassoli visiterà inoltre il Parlamento israeliano e incontrerà il presidente della Knesset Yuli-Yoel Edelstein. La settimana successiva il Parlamento europeo celebrerà, il 29 gennaio, la Giornata internazionale della memoria dell’olocausto durante la sessione plenaria: in emiciclo a Bruxelles interverrà la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta all’olocausto.

Sassoli afferma ancora: “È preoccupante che le lezioni della storia vengano dimenticate. Con incredulità e immensa rabbia guardiamo il demone dell’antisemitismo che ritorna in Europa e nel mondo. I recenti attacchi a Halle e New York, le minacce contro cittadini e politici ebrei e atti di vandalismo in cimiteri e negozi in molti Paesi europei ricordano un periodo che speravamo fosse finito molto tempo fa. A Gerusalemme questa settimana dobbiamo ricordare i momenti più bui della storia dell’Europa, ma anche discutere di cosa possiamo fare per affrontare la nuova ascesa dell’odio e dell’antisemitismo in tutto il mondo”.