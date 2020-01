Germania: Berlino, 25° anniversario progetto cattolico-evangelico della “Pastorale dell’emergenza”

In questi giorni la Pastorale d’emergenza di Berlino festeggia il suo 25° compleanno. Attualmente sono 160 i volontari impegnati nell’aiutare le persone in situazioni di emergenza acuta. Il corso base di “Pastorale dell’assistenza e dell’intervento in crisi di emergenza” viene offerto due volte l’anno dall’arcidiocesi di Berlino come progetto comune con la Chiesa evangelica di Berlino-Brandeburgo-Slesia Alta Lusazia: il corso offre le basi teoriche e pratiche per operare come “ministro delle emergenze”. Oltre alla storia della Pastorale di emergenza, alle basi legali, alle questioni della comunicazione pastorale e agli approcci per affrontare il dolore e le crisi, il corso si occupa principalmente della procedura per emergenze concrete. “Questo è praticato nei giochi di ruolo e nei casi di studio, che comportano, ad esempio, la consegna di un messaggio di morte e la cura dei parenti dopo un incidente o una rianimazione non riuscita”, ha spiegato a Katholisch.de Uta Bolze, 47enne, volontaria per la Pastorale dell’emergenza di Berlino. Il corso comprende anche due stage: uno di due giorni presso una caserma dei pompieri e uno di più giorni presso il Berliner Krisendienst, centro di consulenza di 24 ore per persone in situazioni di crisi.

La formazione soddisfa gli standard nazionali e anche la breve durata non è un problema perché molte sfide con cui ci si confronta con la Pastorale di emergenza e l’intervento in situazione di crisi – come viene chiamato ufficialmente il servizio – non possono essere praticate comunque. “La questione cruciale è che come persona sei lì per un’altra persona”. Ad esempio, il primo contatto con un familiare di una vittima e la successiva assistenza nel dolore sono compiti che spesso risultano molto pesanti dal punto di vista umano e psicologico. Ecco perché, come confida Uta Bolze, si viene chiamati ad offrire il proprio servizio in media una volta al mese.