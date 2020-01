Comece e Kek: Zagabria, delegazione ecclesiale incontra presidenza Consiglio Ue. “Chiese vogliono contribuire alla Conferenza sul futuro d’Europa”

(Bruxelles) “Le Chiese vogliono contribuire attivamente al successo della Conferenza sul futuro dell’Europa nell’interesse di tutti i cittadini”: è uno dei messaggi che la delegazione della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) e della Conferenza delle Chiese europee (Kek), guidate rispettivamente dal card. Jean-Claude Hollerich e dal reverendo Christian Krieger, hanno portato al primo ministro croato Andrej Plenković nel corso dell’incontro che si è svolto il 20 gennaio a Zagabria per il consueto confronto tra Chiese e presidenza di turno dell’Ue. Il futuro dell’Europa e la conferenza appena lanciata, riferisce un comunicato diffuso oggi, sono stati i temi principali dello scambio, durante il quale “le Chiese hanno anche espresso il loro sostegno agli sforzi della presidenza croata per promuovere l’integrazione dei Paesi dell’Europa sud-orientale nell’Ue”. Il premier Plenković era accompagnato dal presidente del Parlamento croato, dal ministro degli interni, dal ministro della cultura e da quello degli esteri, per cui lo scambio ha toccato diversi temi, tra cui le politiche in materia di migrazione e asilo. Il card. Hollerich, riferendosi alle attuali divergenze di vedute in Europa, ha sottolineato l’importante ruolo di mediazione della Croazia: “Il dialogo e il rispetto reciproco sono valori cruciali che devono essere mantenuti per superare le divisioni”.