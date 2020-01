Diocesi: Terni, preghiera comune di cattolici, metodisti e ortodossi per l’unità dei cristiani

Al via nella diocesi di Terni le celebrazioni per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema “Ci trattarono con gentilezza”. Le iniziative, proposte in collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo diocesano, la Chiesa evangelica Metodista di Terni, la Chiesa Ortodossa Rumena, sono state aperte ieri, nella chiesa Metodista, dalla celebrazione del Culto per l’unità dei Cristiani alla presenza di mons. Salvatore Ferdinandi, vicario generale di Terni-Narni-Amelia. Oggi, lunedì 20 gennaio, alle 17.30, al museo diocesano si terrà la tavola rotonda “La teologia dell’ospitalità”. Intervengono il pastore Pawel Gawjeski, don Vincenzo Greco, padre Vasile Andreica. Giovedì 23 gennaio, alle 17.30, nella chiesa di S. Alò, il vespro ortodosso con mons. Ferdinandi. Si svolgerà, venerdì 24 gennaio, alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria del Carmelo, a Terni, la preghiera ecumenica presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese con i rappresentanti delle diverse confessioni. Oltre a partecipare agli appuntamenti in programma, i ministri di culto Pawel Gajewski, p. Vasile Andreca, don Enzo Greco, per Ufficio Ecumenico della diocesi di Terni Narni Amelia, invitano a organizzare qualche incontro durante l’arco dell’anno per esprimere il desiderio di comunione già raggiunto dalle nostre chiese e per pregare insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso.