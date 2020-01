Diocesi: Caltanissetta, il 24 gennaio mons. Russotto presiede una messa per giornalisti e operatori dei media

In occasione della festa di san Francesco di Sales, il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, presiederà venerdì 24 gennaio, alle 11 nella cappella maggiore del seminario, una celebrazione eucaristica alla presenza di giornalisti e operatori dei media.

“Sarà per noi – spiega il vicario generale della diocesi, mons. Giuseppe La Placa – un momento gradito di approfondimento spirituale sul complesso mondo dell’informazione e della comunicazione nel quale ci troviamo ad operare, e teniamo particolarmente alla presenza di tutti e di ciascuno per condividere, all’inizio del nuovo anno, la riflessione sulla nostra mission”.