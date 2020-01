Epifania: Roma, nella chiesa di S. Maria della Pace arrivano i Re Magi per riscoprire il vero valore di questa festa

In occasione della festività dell’Epifania, alle ore 10,30, a Roma i Re Magi giungeranno nell’antica e chiesa di S. Maria della Pace, situata in Via della Pace, a pochi passi da Piazza Navona.

“Sarà un incontro con piccoli e grandi per riscoprire il vero valore di quest’antica festa cristiana, purtroppo ricoperta nel tempo, dalla tradizione popolare, con altri messaggi”, spiega una nota.

Un momento di gioia nel quale i tre Re saranno accolti da musiche e canti legati al Santo Natale.

“I Magi, nelle loro antiche vesti, porteranno la loro esperienza del lungo cammino verso l’incontro con Gesù nella mangiatoia, seguendo la Stella”, prosegue la nota.

Come ricorda Papa Francesco, “i Magi ci indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Visto il segno della stella, l’hanno interpretato e si sono messi in cammino”. “Quest’evento – conclude la nota – sarà un momento di gioiosa riflessione, per i piccoli, i giovani e gli adulti e un’occasione preziosa per vivere in pienezza la festa dell’Epifania”.