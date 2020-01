Chiese orientali: Roma, il 10 gennaio centenario del Pontificio Collegio Etiopico

Avranno luogo il 10 gennaio, alle ore 15, nell’aula magna del Pontificio Istituto Orientale, a Roma, le celebrazioni per il centenario del Pontificio Collegio Etiopico. Interverranno il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, padre David E. Nazar, rettore del Pontificio Istituto Orientale, e il rettore del Pontificio Collegio Etiopico, Abba Hailemikael Beraki. Sono previsti gli interventi di Abba Tedros Abraha e di padre Rafał Zarzeczny. Sabato 11 gennaio in programma l’udienza con Papa Francesco.