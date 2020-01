Povertà: Rossini (Acli), andare oltre il “singolo gesto di carità” ma “singolo gesto di carità” ma “coinvolgere chi è in difficoltà per il raggiungimento del loro benessere”

“WelfareLab è un’iniziativa unica nel panorama nazionale perché ha permesso un approccio nuovo alla povertà che supera quello tradizionale, molto spesso ridotto a un singolo gesto di carità, e coinvolge le persone in difficoltà a 360° puntando anche sul raggiungimento del loro benessere”. Lo ha affermato questa mattina il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, intervenendo in piazza del Popolo, a Roma, alla giornata dedicata al progetto “WelfareLab”, cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e promosso da Acli, Cta, Next e Us Acli. “Crediamo e speriamo – ha proseguito Rossini – che questo progetto possa essere replicato perché è un esempio di come, coinvolgendo diversi attori sociali, tra cui istituzioni nazionali e territoriali e mondo del Terzo Settore, si persegue insieme il bene di una comunità”.