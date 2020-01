El Salvador: san Óscar Romero protagonista di un cartone animato

San Óscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador dichiarato martire, è protagonista di un cartone animato disponibile su Youtube dallo scorso 15 gennaio. La vita, il pensiero e la canonizzazione del primo santo salvadoregno sono divulgati attraverso una serie animata di tre capitoli prodotti dalla sezione audiovisivi dell’Università centroamericana (Uca), con il sostegno dell’Agenzia cattolica per lo sviluppo estero.

Il 29 marzo 2019 i tre capitoli erano stati proiettati nelle strutture dell’Università centroamericana José Simeón Cañas e da pochi giorni sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino la figura del santo. Ogni capitolo dura tra i 7 e gli 8 minuti, e ha il principale obiettivo di non perdere la memoria storica, promuovere la cultura della pace e far sì che i bambini e le famiglie di tutto il mondo comprendano in modo semplice perché Óscar Romero è annoverato tra i santi della Chiesa.