Diocesi: Caltanissetta, al via lunedì il primo turno di formazione permanente del clero

Si svolgerà a Mascalucia, presso il santuario dell’Addolorata-Casa di esercizi spirituali dei missionari passionisti, dal 20 al 22 gennaio, il primo turno di formazione permanente del clero della diocesi di Caltanissetta. Il tema, “Uno e molteplice. Sentieri e stili di preghiera nella vita dei presbiteri”, sarà sviluppato in cinque interventi di relatori diversi, seguiti da dialogo e confronto, e due sessioni di lavori di gruppo pomeridiani. Don Nello Dell’Agli, il primo giorno, affronterà i temi “Vita interiore e carità pastorale” e “La preghiera personale dei Salmi come cammino di guarigione del cuore”; don Giuseppe Buccellato affronterà il tema “Spiritualità ignaziana: la meditazione”; la prof. Margherita D’Aquino “La Liturgia delle ore: preghiera di e con la Chiesa” e don Ildebrando Scicolone “La S. Messa: culmine e fonte della spiritualità del presbitero”. Metà dei sacerdoti diocesani saranno impegnati nei lavori, insieme al vescovo mons. Mario Russotto, che celebrerà le azioni liturgiche, ed al vicario generale mons. Giuseppe La Placa, delegato episcopale per la formazione permanente del clero. Il secondo turno di formazione permanente si svolgerà sempre a Mascalucia dall’11 al 13 febbraio.