Diocesi: Bolzano-Bressanone, tre incontri nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

“‘Ci trattarono con gentilezza’ è il tema della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani del 2020 e si riferisce a un testo biblico (Atti 28,2). Narra del naufragio dell’apostolo Paolo e dei suoi compagni di viaggio a Malta e di come furono accolti e curati in modo ospitale dalla popolazione locale”. Lo afferma in una nota la diocesi di Bolzano che celebrerà, dal 18 al 25 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, cui prenderanno parte le diverse confessioni cristiane. “Anche ai nostri giorni, proprio nel medesimo mare – si legge nella nota –, molte persone affrontano orrori di ogni tipo. Gli stessi luoghi menzionati nel testo biblico si ritrovano nei racconti dei rifugiati di oggi. L’ospitalità è una virtù fondamentale per costruire l’unità fra i cristiani e ci spinge ad una maggior generosità verso coloro che si trovano nel bisogno”. Durante la Settimana di preghiera di quest’anno sono in programma tre preghiere ecumeniche: martedì 21 gennaio alle 17.30 a Bressanone (chiesa parrocchiale San Michele), giovedì 23 gennaio alle 20 a Merano (chiesa Maria del Conforto) e venerdì 24 gennaio alle 20 a Bolzano (chiesa evangelica).