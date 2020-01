Chiara Lubich: un volume ripercorre i suoi “collegamenti telefonici” con le comunità dei Focolari nel mondo. Presentazione il 22 gennaio a Roma

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Chiara Lubich e la comunicazione. Di questo si parlerà alla presentazione di un volume scritto da Michel Vandeleene in cui si ripercorrono i “collegamenti telefonici” che Chiara faceva in diretta con le comunità dei Focolari nel mondo per comunicare periodicamente i suoi pensieri spirituali e la vita dell’Opera. “Conversazioni. In collegamento telefonico di Chiara Lubich” è infatti il titolo del volume edito da Città Nuova che sarà presentato a Roma il 22 gennaio al Teatro Piccolo Eliseo (ore 18.30), nel giorno del compleanno di Chiara e nell’anno del centenario dalla nascita, a venti anni esatti dal conferimento della cittadinanza onoraria di Roma. “Moderna e precorritrice dei tempi, Chiara Lubich ha segnato il passo anche nella comunicazione, dandole un ruolo di primo piano per condividere, incoraggiare, sollecitare al bene un numero crescente di persone”, si legge nella presentazione del volume. “Già dagli anni Ottanta, la fondatrice del Movimento dei Focolari ha dato ulteriore prova del suo costante interesse all’utilizzo degli allora nuovissimi mezzi tecnologici: con i primi collegamenti fra continenti diversi, riusciva a parlare a comunità lontanissime di temi d’attualità, puntando sulla necessità di creare relazioni. Da quell’esperienza, durata anni e via via implementata, è nato il volume”. A presentarlo il volume saranno Marco Aleotti, regista televisivo Rai, Cesare Borin, IT manager, Cristiana Freni, docente di filosofia del linguaggio presso l’Università Salesiana, Maria Intrieri, docente di Storia antica all’Università della Calabria, Francesco Rutelli, presidente Anica, Michel Vandeleene, curatore del volume, moderati da Alessandro De Carolis, giornalista di Radio Vaticana.