Terremoto Centro Italia: Monda (Osservatore Romano), “il potere enorme della memoria consente di ridare vita ai fatti accaduti e di comprendere il binomio vita-morte”

“Il libro ‘L’ultima estate’ ci ricorda il potere enorme della memoria che consente di ridare vita ai fatti accaduti e di comprendere quanto sia indissolubile il binomio vita-morte”. Lo ha affermato Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, ieri pomeriggio, a Roma, durante la presentazione de “L’ultima estate. Memorie di un mondo che non c’è più” del giornalista Marcello Filotei, con introduzione di Papa Francesco. Nel volume, pubblicato da Fas Editore, Filotei, colpito negli affetti più cari dal sisma che il 24 agosto 2016 devastò l’Italia centrale e il suo paese d’origine, Pescara del Tronto, raccoglie, in forma di romanzo, le memorie di luoghi e persone che hanno segnato la sua vita.

Il direttore de L’Osservatore Romano citando le parole del Santo Padre, ha infine dichiarato: “A questo serve ricordare, a non perdere le proprie radici. A non lasciare che anche queste diventino macerie. A ricostruire una nuova storia senza dimenticare quella antica”.