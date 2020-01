Ospedale Bambino Gesù: Enoc (presidente), “per noi la forma più alta di carità è la ricerca”

foto SIR/Marco Calvarese

Si è svolto questa mattina presso l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù lo spettacolo circense del Rony Roller Circus dedicato ai piccoli pazienti ricoverati. L’evento ha visto un susseguirsi di artisti che ha intrattenuto i bambini per una pausa di leggerezza e allegria. “Il Bambin Gesù è una grande famiglia, una delle sue caratteristiche è definita proprio dall’abbraccio e il sorriso portato ai pazienti. Tra le cure che riteniamo importante avere c’è sicuramente la relazione con la famiglia”, ha affermato la presidente Mariella Enoc condividendo la gratitudine per lo spettacolo dei circensi e l’impegno professionale dello staff medico. E, riferendosi a questi ultimi, ha sottolineato come “per chi fa questo lavoro, la forma più alta di carità è la ricerca”. L’opera portata avanti dal grande ospedale capitolino è riassumibile in alcune cifre: 5 sedi, 3500 professionisti, 600 posti letto e 50 nella terapia intensiva. Ogni anno sono circa 29.000 i ricoveri effettuati e 30.000 gli interventi. In ultimo si contano 300 trapianti di organi e 8 cuori artificiali. “L’economia dello scarto di cui tanto ci parla Papa Francesco, qui – ha spiegato Alessandra Vinti del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale della Santa Sede – viene combattuta con la solidarietà ma soprattutto donando il sapere. Anche insegnare bene a curare è un’opera di carità. In questo ospedale il coraggio è contagioso”.