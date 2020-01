Giornata dell’allevatore: in piazza San Pietro una “stalla sotto il cielo” con benedizione degli animali

Maiali, mucche, asini, pecore, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose, salvate dal rischio di estinzione. Sono i protagonisti dell’evento culminante della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. Per la tradizionale benedizione, infatti, gli allevatori di Aia hanno allestito in piazza Pio XII, di fronte al Colonnato del Bernini, la “Stalla sotto il cielo”, all’interno della quale i partecipanti possono ammirare fin dalle prime ore di questa mattina una rappresentanza degli animali di interesse zootecnico presenti negli allevamenti italiani. Alle 10.30 la funzione liturgica all’interno della Basilica Vaticana, officiata dal card. Angelo Comastri, arciprete della basilica di San Pietro, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, che al termine della celebrazione assisterà alla conclusione della sfilata dei Reparti a Cavallo delle Forze Armate lungo via della Conciliazione, per poi impartire la benedizione ad uomini ed animali radunati in piazza Pio XII. La giornata – informano gli organizzatori – si chiuderà con le note della Fanfara del Reggimento Lancieri di Montebello.