Terra dei fuochi: Costa (min. Ambiente), “bene operazione interforze, la legalità ha trionfato”

“I miei complimenti per i brillanti risultati dell’operazione interforze di controllo straordinario nella Terra dei fuochi disposta dall’incaricato per il contrasto dei roghi nella Regione Campania, Gerlando Iorio. Ancora una volta ecoreati e illeciti in una terra già martoriata dal punto di vista ambientale, dove, però, grazie al coordinamento magistrale tra le forze dell’ordine, ancora una volta la legalità ha trionfato. Avanti così!”. È il commento del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, all’operazione di controllo interforze nella Terra dei fuochi che ha portato a 5 sequestri e 7 denunce per gestione e smaltimento illecito di rifiuti e degli scarti delle lavorazioni ed esercizio abusivo della professione. In particolare, sono state sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite per un totale circa 1.500 mq. L’operazione di controllo straordinario del territorio è avvenuta nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Striano, Calvizzano, Maddaloni, Marcianise, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere.