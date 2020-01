Pace: Bruxelles, incontro nella sede Comece sul messaggio del Papa con il priore di Taizé, frère Alois

(Bruxelles) Il priore di Taizé frère Alois e Maria Hammershøy, vicepresidente di Giustizia & pace Europa, saranno a Bruxelles il 22 gennaio per un incontro di riflessione sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale della pace: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. A organizzare l’incontro è la rete europea delle commissioni nazionali di Giustizia & pace; a ospitare l’evento sarà la Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), nella sua sede a Square de Meeûs, non lontano dal Parlamento europeo. Nel programma figurano anche la messa e la condivisione del pranzo (https://forms.gle/iZ5A6y9ZoRZEAGFs7).