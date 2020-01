Diocesi: Venezia, oggi giornata di dialogo ebraico-cristiano. Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Diversi appuntamenti di spiccato carattere ecumenico e segnati anche dal dialogo interreligioso scandiscono come da tradizione il mese di gennaio nella diocesi di Venezia. Si inizia oggi con la giornata del dialogo tra cristiani ed ebrei. Appuntamento alle 9.30 presso il patronato della parrocchia di Zelarino, con l’incontro annuale di formazione ecumenica rivolto ai sacerdoti del patriarcato; interverrà, insieme al patriarca Francesco Moraglia, padre Shenuda della Chiesa copta ortodossa di Milano e referente della diocesi copta per il dialogo religioso con le Chiese sorelle. Nel pomeriggio la XXXI giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei: alle 17.30, presso la chiesa della comunità evangelica luterana in Campo Ss. Apostoli, una duplice lettura (ebraica e cristiana) del Cantico dei cantici con il dialogo tra il nuovo rabbino capo di Venezia rav. Daniel Touitou e Claudia Milani, docente della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Dal 18 al 25 gennaio si articoleranno invece i numerosi incontri dell’annuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, intonata ad un passo degli Atti degli Apostoli (28,2) “Ci trattarono con gentilezza” che inviterà, in particolare, a riflettere su cosa sia l’accoglienza cristiana. Le offerte raccolte saranno devolute a sostenere – nell’ambito del progetto dei “corridoi umanitari” – le attività di “seconda accoglienza” nei riguardi dei migranti presenti sul nostro territorio. Si comincerà sabato 18 gennaio, alle 18.45, nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò al Lido di Venezia con una preghiera ecumenica che porterà anche a fare memoria del pastore luterano Frithjof Roch, indimenticata guida della comunità luterana di Venezia. A seguire incontri in chiese di diverse confessioni cristiane. Tra gli altri, l’appuntamento di venerdì 24 nella basilica cattedrale di S. Marco (ore 18.30) con la presenza – accanto a Moraglia – di Anba Giovanni, nuovo vescovo del vicariato copto di Venezia. Terminata la Settimana, nel pomeriggio di domenica 26 – proclamata da Papa Francesco “domenica della Parola” – nella chiesa di S. Girolamo a Mestre si terrà la lettura continuata degli Atti degli apostoli.