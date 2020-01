Comunicazione: WeCa, online il tutorial su “Le principali app per la preghiera”

Applicazioni per smartphone molto utili per invitare alla preghiera anche nelle giornate più frenetiche. È questo l’argomento del primo episodio dei tutorial WeCa del 2020, on line da stamani su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it.

Dopo l’introduzione del presidente, Fabio Bolzetta, Francesca Triani presenta una rassegna tra alcune delle principali applicazioni per smartphone, Ios e Android, che consentono la recita quotidiana di ufficio delle letture, lodi mattutine, ora media, vespri e compieta. Queste applicazioni – da usare in modalità “aereo” per non farsi distrarre dalle notifiche del cellulare – non costano, non pesano e “si portano dappertutto dentro lo smartphone”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito Corallo, sono in podcast su Spotify e, per l’appunto, sui dispositivi Alexa.