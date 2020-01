Tv2000: torna il programma “Beati Voi” con protagonisti i personaggi della Genesi

“I grandi personaggi della Genesi e le sfide di oggi. Un confronto inedito con temi che spaziano dalla conoscenza del bene e del male con Adamo ed Eva ai cambiamenti climatici con Noè. E poi il default demografico e la crisi della fertilità analizzati attraverso la figura di Abramo; un paese di furbi e furbetti osservato ripercorrendo la storia di Giacobbe e infine la questione migranti con una delle figure più simboliche della Bibbia: Mosè”. Questi i temi della nuova stagione del programma di Tv2000 “Beati voi”, condotto dall’attrice Beatrice Fazi e giunto alla settima edizione, in onda dal 15 gennaio ogni mercoledì alle 21.05. “Beati Voi”, si legge in una nota diffusa oggi, continua “a cercare il filo invisibile che unisce la Bibbia alla realtà di oggi e in questa edizione torna alle origini della fede raccontando in ogni puntata uomini e le donne protagonisti dell’Antico Testamento, in particolare quelli del libro della Genesi. Reportage inediti e ospiti in studio attualizzeranno i personaggi delle Scritture”. In ogni puntata, inoltre, vi sarà l’introduzione dell’imprenditore sociale e pedagogista Johnny Dotti e la musica dal vivo della musicista Sara Loreni. Il programma nasce da un’idea di Alessandro Sortino, scritto da Antonio Antonelli, Giuseppe Bentivegna ed Elisa Storace.