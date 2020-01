Diocesi: Vittorio Veneto, stasera incontro con l’economista Stefano Zamagni a Conegliano

Si svolgerà stasera, martedì 14 gennaio, alle 20.30, l’incontro con il professor Stefano Zamagni, economista e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, all’auditorium Toniolo di Conegliano. “Per una nuova economia. Proposte e sfide dell’economia civile” sarà il tema al centro del dibattito. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Humanitas, rientra nel più ampio “Percorso di Formazione all’Impegno Sociale” curato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, e ne segna l’inizio del quarto modulo economico “Verso una economia civile”. L’appuntamento è rivolto non solo agli iscritti al percorso di formazione, ma è aperto alla cittadinanza e a tutti gli interessati al tema.