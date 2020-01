Celibato sacerdotale: card. Sarah, “gli attacchi verso di me diffamazioni, ecco le prime prove”

“Gli attacchi sembrano implicare una bugia da parte mia. Queste diffamazioni sono di particolare gravità. Stasera do le prime prove della mia stretta collaborazione con Benedetto XVI per scrivere questo testo a favore del celibato. Parlerò domani se necessario”. Lo ha scritto il card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in un tweet pubblicato a mezzanotte, dopo che è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui il Papa emerito sarebbe stato all’oscuro della pubblicazione del testo.

Attacks seem to imply a lie on my part. These defamations are of exceptional gravity. I give this evening the first proofs of my close collaboration with Benedict XVI to write this text in favor of celibacy. I will speak tomorrow if necessary.+RS pic.twitter.com/EjD9K0Uc0D

