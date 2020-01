Germania: Ariadne Klingbeil nuova amministratrice della società di consulenza gestionale della Chiesa tedesca

Prosegue la presa in carico di posizioni dirigenziali nelle società e organizzazioni della Chiesa tedesca da parte di donne manager. Ultima in ordine di tempo Ariadne Klingbeil, nuova amministratrice delegata della Mgd (Medien-Dienste GmbH), società di consulenza gestionale della Chiesa cattolica tedesca con sede a Monaco di Baviera, e controllata al 100% dell’Associazione delle diocesi di Germania (Vdd). La Mdg fornisce consulenze a società ecclesiastiche, diocesi e ai loro media, a organizzazioni e istituzioni ecclesiali, ad associazioni cattoliche e club di settore. Ariadne Klingbeil succede a Wilfried Günther, ritiratosi dopo 26 anni nell’azienda. Ariadne Klingbeil lavora all’Mdg dal 2017. Dopo aver studiato scienze giuridiche e dei media e filosofia a Berlino, ha maturato oltre 20 anni di esperienza professionale nel campo della gestione e della pianificazione aziendale strategica, con una particolare specializzazione in marketing delle vendite e pubblicità. Nel 2003 è stata co-fondatrice e partner di myphotobook GmbH, diventato uno dei principali fornitori europei di servizi fotografici. “Siamo molto lieti di essere riusciti a convincere la signora Klingbeil a diventare amministratore delegato per l’Mdg”, ha detto il presidente della commissione giornalistica della Conferenza episcopale tedesca, mons. Gebhard Fürst, per il quale “la digitalizzazione pone grandi sfide per i media e la comunicazione della chiesa. È compito dell’Mdg accompagnare e supportare questi processi e siamo convinti che la signora Klingbeil possa fornire nuovi stimoli”.