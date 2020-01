Diocesi: Terni, morto a 104 anni mons. Marinozzi. Domani i funerali celebrati dal vescovo Piemontese

Una lunga vita a servizio della chiesa diocesana e della comunità di Amelia quella di mons. Giuseppe Marinozzi, 104 anni, per ben 73 parroco di San Matteo apostolo ed evangelista di Sambucetole, che è morto, ieri, domenica 12 gennaio. Decano del clero diocesano, solo qualche me se fa aveva festeggiato il suo 104 compleanno e il 23 luglio scorso l’anniversario degli 80 anni di sacerdozio, con una celebrazione insieme con il vescovo, mons. Giuseppe Piemontese, con i sacerdoti e la comunità di Sambucetole, nel santuario di Collevalenza, dove in questi ultimi anni risiedeva ospite nella casa del clero. Mons. Giuseppe Marinozzi era nato a Chianni (Pi), il 26 ottobre del 1915. Ha frequentato il seminario diocesano di Amelia e il pontificio seminario regionale Pio XI di Assisi ed è stato ordinato sacerdote il 23 luglio 1939. Nel 1942 è stato nominato vicario parrocchiale, l’anno dopo parroco, a Sambucetole, dove ha svolto il suo ministero ininterrottamente fino alla fine del 2014. Giovane sacerdote, negli anni ’60 ha insegnato latino e greco nel seminario di Amelia e religione nelle classi delle medie e del Ginnasio. Ha collaborato per molti anni, con la Curia diocesana, mantenendo aperto l’Ufficio Matrimoni ad Amelia e seguendo le pratiche matrimoniali, fino agli anni recenti. Negli anni Ottanta ha retto, dopo la partenza del padri Cistercensi la parrocchia di Foce e il Santuario della Madonna delle Grazie. Nella sua parrocchia, all’inizio degli anni Sessanta, portò anche la televisione in bianco e nero, per condividere la visione delle prime trasmissioni d’intrattenimento. Autista provetto e “vivace” ha rinnovato la patente di guida, fino a 97 anni. Oggi pomeriggio, sarà allestita la camera ardente nella chiesa parrocchiale di Sambucetole, mentre domani, martedì 14 gennaio, alle 15, il vescovo Piemontese celebrerà il funerale nella concattedrale di Amelia.