Diocesi: Palermo, l’arcivescovo Lorefice convoca l’assemblea pastorale sul messaggio di Giovanni XXIII

“Non si tratta perciò di un convegno commemorativo o di un approfondimento teologico, ma di una convocazione ecclesiale”. Lo scrive l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, in una lettera alla diocesi con il quale convoca, sabato 25 e domenica 26 gennaio, l’assemblea pastorale sul tema “Il messaggio di Papa Giovanni XXIII oggi”. “L’Assemblea si colloca all’interno del processo sinodale di conversione spirituale e pastorale della nostra amata Chiesa palermitana, il cui primo frutto è stato la pubblicazione delle Linee pastorali triennali (2020-2022)”, ricorda il presule. Nel testo l’arcivescovo spiega che “se vogliamo portare avanti efficacemente quel cambiamento di mentalità essenziale per la conversione pastorale delle nostre comunità, chiamate oggi a radicarsi nel territorio e a inculturare il Vangelo in un’epoca di eccezionale novità come la nostra, occorre che assaporiamo la fragranza delle intuizioni del Vaticano II – il Concilio nato dal cuore di Giovanni XXIII -, recepite con arguzia accrescitiva da Papa Francesco”. “L’opera di rinnovamento del Vescovo di Roma rappresenta infatti una ventata potente di Vangelo, capace di riaprire a tutti le porte della Chiesa”, aggiunge. Con la consapevolezza che “ricordare l’annuncio del Concilio (25 gennaio 1959) significa infatti porre la nostra Chiesa nel solco del Vangelo, che vuole aprirsi varchi di gioia e di liberazione nella vita degli uomini e delle donne di questo nostro promettente tempo”. Parteciperanno portando le loro riflessioni anche l’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, il vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, e il vescovo di Piana degli Albanesi, mons. Giorgio Gallaro.