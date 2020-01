Diocesi: Padova, iniziato il processo canonico nei confronti di don Marino Ruggero

“È iniziato, oggi, su mandato del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, il processo canonico nei confronti di don Marino Ruggero, presso il Tribunale ecclesiastico diocesano”. Lo annuncia la diocesi di Padova in una dichiarazione diffusa ai media. Al sacerdote, “alla luce di precise accuse avvalorate da prove”, vengono contestati “comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall’obbligo del celibato per i preti”. Don Ruggero ha dato le dimissioni da parroco di San Lorenzo in Roncon di Albignasego (Pd), lo scorso 2 gennaio. “Don Marino Ruggero, contrariamente a quanto finora egli stesso ha dichiarato pubblicamente – segnala la nota –, era a piena conoscenza dell’ambito delle accuse a lui rivolte, che hanno portato il vescovo a disporre un’indagine previa e successivamente al fermo invito a dimettersi spontaneamente, proprio per dargli la possibilità di difendersi nelle sedi adeguate (tribunale ecclesiastico), dalle accuse che gli sono state rivolte”.